Joelma lamenta morte de maquiador e amigo de longa data: 'Meu coração se encheu de saudade'

Joelma usou as redes sociais, nesse domingo (9), para lamentar a morte do amigo e maquiador Aroldo Campos. Os dois trabalhavam juntos há 25 anos.

"Hoje, o céu se enfeitou com uma estrela a mais, mas meu coração se encheu de saudade e dor. Foram tantos anos compartilhando risadas, sonhos e desafios, tanto na vida quanto no trabalho. Você foi mais do que um colega, mais do que um amigo, você foi um companheiro fiel, alguém em quem eu confiava e admirava profundamente", escreveu a cantora no Instagram.

Sem entrar em detalhes a respeito do que aconteceu com o amigo, ela disse ainda que, na despedida, "é difícil encontrar palavras" que expressem o vazio deixado pela partida dele. "Mas, mesmo com o peito apertado, guardarei as lembranças dos nossos momentos juntos como um tesouro precioso".