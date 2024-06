Lulu Santos recebe alta após ser internado com influenza A: 'Tomem as vacinas'

O cantor Lulu Santos, 71, recebeu alta nesta segunda-feira (10) da Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, onde ficou internado por três dias com influenza A. Também na unidade de saúde, ele foi diagnosticado com um quadro de gastroenterite aguda.

Em vídeo exibido no "Mais você", o cantor passou uma mensagem conscientizando as pessoas sobre a vacina da gripe e contando não ter tomado sua dose em 2024.

"Quis gravar esse vídeo, sem maquiagem, sem luz artificial, para demonstrar como fica uma pessoa como eu, que negligenciou em tomar a sua vacina de gripe este ano, uma coisa que eu regularmente faço. Eu contraí o vírus influenza A e estou há três dias internado em um hospital particular no Rio de Janeiro para tratar isso e as sequelas que traz", diz ele na mensagem em vídeo.

Internação após mal-estar

O cantor foi internado na última sexta-feira (7) após sentir um mal-estar em casa. Por orientação médica, ele precisou passar 48h em observação, e acabou cancelando os shows que faria no fim de semana nos festivais João Rock e Salve o Sul.

No domingo (9), Lulu seguiu internado com dor abdominal controlada, sem febre e aceitando bem direta oral, segundo informado pelo boletim.

"Este ano a vacinação para gripe no Brasil está abaixo de 50%. Logo nós, que somos um país com uma tradição de eficiência e eficácia de vacinação, quase uma escola disso, por algum motivo, isso se desvaneceu. Eu mesmo acabei ficando vítima disso. Quando eu pensei: 'Ah, acho que devia ter vacinado', três dias depois que peguei essa doença, que já dura sete dias e nos últimos três passei internado. Não desejo isso a ninguém. Não façam como eu. Vão ao posto de vacinação, tomem todas as vacinas, elas salvaram a humanidade", finalizou o músico no programa matinal de Ana Maria Braga.