Último programa de Eliana no SBT terá caravana de fãs e celulares proibidos; veja detalhes

O último programa de Eliana como apresentadora do SBT será gravado na tarde desta quarta-feira (12), com previsão para ir ao ar no dia 23 de junho, segundo informações do portal F5.

Para evitar vazamentos indesejados das surpresas que serão preparadas na atração, a emissora montou um esquema especial, que proíbe o uso de celulares no estúdio. A plateia do programa será formada por uma caravana de cerca de 70 fãs antigos de Eliana.

Toda a produção do programa estará presente no palco para uma homenagem à trajetória da apresentadora no SBT. Os melhores momentos do programa ao longo de 15 anos também serão exibidos.

Ainda conforme o F5, Eliana falará de fé e vai mostrar histórias de superação de figuras que fizeram história e passaram pela sua atração.

O contrato de Eliana com o SBT termina no fim deste mês e não será renovado. Esta foi a segunda passagem da loira pela emissora. No segundo semestre, Eliana deverá ser anunciada como nova contratada da Globo, onde fará projetos semanais.

Carreira de Eliana

A artista iniciou a trajetória na emissora de Silvio Santos, em 1991, apresentando programas infantis. Eliana passou 7 anos no SBT e migrou para TV Record, em 1998, também em programas do mesmo gênero.

Em 2005, a dona do hit "Os dedinhos", abandonou o gênero para crianças e se dedicou ao programa dominical na emissora de Edir Macêdo.

Após quatro anos, ela retorna ao SBT com um programa com o seu nome, em exibição até agora.

Em 2023, a artista participou do Criança Esperança e uma possível ida a TV Globo foi levantada. Em dezembro do mesmo ano, a apresentadora Ana Maria Braga, do 'Mais Você', fez uma participação surpresa no 'Raul Gil', do SBT para homenagear Eliana. Xuxa Meneghel e Angélica também mandaram recados amorosos para a amiga.