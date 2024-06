Enquete A Grande Conquista: parcial aponta favorito para ganhar prova e sair da Zona de Risco

O participante Fernando é o favorito do público para ganhar a prova desta quarta-feira (12) e se livrar da Zona de Risco. Ele aparece com 41.39% dos votos dos leitores, conforme aponta a parcial da enquete do Diário do Nordeste. Já Taty Pink vem em seguida com 36.17%, e Catia possui o menor percentual: 22.44%.

Esta é a versão preliminar da quinta Zona de Risco, que começou a ser formada na terça-feira (11). Um dos três se salvará da berlinda ao vencer a Prova da Virada, que será realizada na noite desta quarta (12). Quem ganhar a dinâmica ainda poderá indicar outro competidor para ocupar o seu lugar no trio da zona de eliminação.

FORMAÇÃO DA ZONA DE RISCO

Na noite de terça, os donos da mansão, Geni e Fernando, entraram em consenso e indicaram Taty Pink para a berlinda, com a justificativa de "movimentar" a disputa. A cantora ficou chateada com a escolha.

Entre os conquisteiros, Fernando foi o todo-poderoso mais votado e foi o segundo a entrar na versão preliminar da Zona de Risco. No cara a cara, Katia recebeu mais indicações e fechou o trio da berlinda.

Ainda nessa noite, Liziane usou seu poder, passando todos os votos de Fellipe para Rambo, mas isso não alterou o resultado.