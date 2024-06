Bruno Mars fará show exclusivo com renda destinada às vítimas do Rio Grande do Sul

Em sua nova temporada no Brasil, que acontecerá em outubro e novembro deste ano, Bruno Mars irá destinar toda a renda de um show beneficente no País para a campanha da Ação da Cidadania em prol da reconstrução do Rio Grande do Sul, em decorrência das fortes chuvas que afetaram o estado e deixaram várias vítimas. O show é exclusivo para doadores e sem venda de ingressos.

A cidade que vai receber essa apresentação de 'Bruninho' é São Paulo, em 1º de outubro. O show, que será mais intimista, terá 750 pares de convites sorteados entre os participantes da ação solidária.

Segundo uma das empresas patrocinadoras do show, a cada doação com valor de R$ 50 para a Ação da Cidadania, o fã tem a chance de ganhar um par de ingressos e pode participar quantas vezes quiser. As doações podem ser realizadas até o dia 12 de julho. Na ação, o participante recebe um número para concorrer às entradas.

"Vai ser um show exclusivo e beneficente para arrecadar fundos em prol da reconstrução do Rio Grande do Sul", informou a empresa em publicação no Instagram.

A apresentação beneficente acontece antes das 14 datas já agendadas no país. Bruno marcará presença em São Paulo, Rio, Brasília e Belo Horizonte.

Veja datas de Bruno Mars no Brasil