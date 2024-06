Festival de Parintins 2024: assista ao vivo a segunda noite do evento

O 57° Festival de Parintins teve início na noite de sexta-feira (28), com muita alegria e animação. Neste sábado (29), a festa continua, com apresentações dos Bois Caprichoso e Garantido. A festa será transmitida pela TV A Crítica a partir das 19h20 (horário de Manaus) e 20h20, no horário de Brasília.

É possível acompanhar pelo canal da televisão no Youtube. O Festival segue com apresentações hoje e domingo (30).

Neste sábado, as apresentações foram divididas da seguinte maneira:

1ª apresentação - Boi Caprichoso: de 20h às 22h30 (horário de Manaus);

de 20h às 22h30 (horário de Manaus); 2ª apresentação - Boi Garantido: de 23h15 à 01h45 (horário de Manaus).

TEMAS DO FESTIVAL

Para 2024, o Boi Caprichoso surge com o tema "Cultura - O triunfo do povo", enquanto o Boi Garantido aparece com "Segredos do Coração". Os ensaios, realizados nos fins de semana tanto em Manaus como em Parintins, funcionam também como uma espécie de esquenta.

Veja também Zoeira Ana Hickmann e Edu Guedes ficam noivos durante viagem a Portugal Zoeira Globo cancela transmissão do Festival de Parintins 2024 por falta de acordo com TV local

Em fevereiro deste ano, por exemplo, a Rede Amazônica transmitiu o Carnaboi, uma festa prévia do festival folclórico e que reuniu mais de 35 mil pessoas em Manaus, durante duas noites de apresentação.