Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela deste sábado (29)

A novela 'Familia é Tudo' deste sábado (29) vai ao ar às 19:45, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Tom tenta afastar Luca de Murilo.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' deste sábado

Tom tenta afastar Luca de Murilo. Netuno/Léo fica desconfortável diante de Marta, e Vênus tenta ajudá-lo. Andrômeda se irrita com Lulu por acolher Sheila. Plutão tenta contar a verdade para Nicole. Murilo procura Electra. Júpiter se explica para Lupita. Ernesto afirma a Hans que fará com que Andrômeda desista da missão com os irmãos.

Netuno/Léo se recusa a ir embora com Marta, e Otto fica irritado. Marieta afirma a Júpiter que ele está apaixonado por Lupita. Chicão questiona Andrômeda sobre relacionamento deles. Paulina implora a ajuda de Wilson. Luca afirma a Electra, na frente Jéssica, que Murilo armou para poder ficar com ela.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:45, na Rede Globo.