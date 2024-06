Veja quanto Latino desembolsou para mansão não ir a leilão no RJ; cantor segue com dívida milionária

O cantor Latino desembolsou uma bolada para sua mansão, localizada na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, não ir a leilão. Só em 2024, o carioca pagou de R$ 400 mil ao condomínio. No total, ele compensou R$ 723.988,49 relativo às despesas residenciais.

Além da dívida do condomínio, ele possui débitos de mais de R$ 1,5 milhão em seu nome. Sua maior dívida está registrada na Justiça Federal, no valor de R$ 949.626.

Duas pendências cadastras no cartório somam R$ 135.436. Com a concessionária de água do Rio, Latino tem pendência de R$ 6.510. Há ainda anotação do seu nome, em Recife, de R$ 424.456 e 14 anotações e um serviço de pedágio, cada uma no valor de R$ 21.

Confira a lista das principais dívidas do cantor.