Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (27/6)

Hoje a Lua segue em Peixes, se une a Saturno e depois vai interagir de forma harmoniosa com Mercúrio e Urano. A quinta-feira pede inovação. O que você precisa mudar? O que você pode fazer para se sentir melhor? Coloque as coisas materiais em seu devido lugar, a lua em Peixes nos ensina que não se vive para ter. Mude sua atitude e busque satisfação interna.

Áries

Sinto que a partir de de hoje - até o dia 30/06 - sua energia e seu carisma estarão nas alturas. O céu está favorável para os romances e paixões. Que tal preparar uma surpresa para a pessoa amada? E mesmo para os arianos solteiros, alguém especial pode surgir no seu caminho.

Touro

Nos próximos dias você vai experimentar uma dose extra de autoconfiança e carisma, o que pode melhorar seus relacionamentos. Aproveite para conquistar alguém ou reacender a chama em um relacionamento. O importante é que você socialize e tente se divertir. Sua vitalidade física está lá em cima.

Gêmeos

Suas finanças e vida pessoal serão beneficiadas nos próximos dias. Com o mínimo esforço você pode conquistar muito. Pode ser do jeito que você gosta, leve. Você merece receber o melhor, acredite. Você só precisa estar aberta e receber o que o universo está preparando para você.





A sensação de gratidão e satisfação ao perceber que você já tem muito do

que precisa pode até reduzir a ansiedade por buscar ferramentas,

conhecimentos e novidades constantes, por isso, abra os braços e curta

esse presente dos céus.

Câncer

Sua vida social vai ficar mais agitada nos próximos dias. Seu carisma estará em alta, aproveite o período (27 a 30 de junho) e fortaleça laços de amizade e expanda seu networking. Sinto que você receberá convites ou vai conhecer novas pessoas. Sua energia será renovada.

Leão

Sinto que uma oportunidade profissional se aproxima. Você não estava nem esperando né? Aproveite os próximos dias para brilhar, pois você estará muito mais confiante. Você será reconhecido e valorizado. Aproveita que o palco é todo seu.

Virgem

Tudo o que estava no âmbito das ideias pode ser convertido em planejamento, com data e hora para acontecer. No entanto, para isso se concretizar, você talvez precise se unir a um grupo que compartilhe um objetivo ou ideal semelhante. É o momento de encontrar pessoas que pensem como você. Procure seu círculo social e profissional. Não se isole.

Libra

Vênus, seu planeta regente, se une a Marte trazendo boas energias para a sua vida profissional ou financeira. Até o dia 30/06 você terá uma excelente oportunidade. Pode ser um dinheiro extra, um novo contrato ou proposta. É o momento ideal para investir, negociar ou apresentar propostas.

Escorpião

De hoje até o dia 30 de junho, Vênus e Marte se alinham para te ajudar, especialmente nas suas relações e parcerias. Sinto que você vai receber uma ajuda que você nem esperava. Essa ajuda pode ser relacionada a estudos, contratos ou viagens. Aproveite para buscar momentos leves com seu par.

Sagitário

O universo está irradiando uma energia positiva que favorece tanto sua rotina quanto sua saúde. Tenho a impressão de que você pode descobrir uma ótima forma de aprimorar seu bem-estar físico e mental. Aproveite esses dias para otimizar sua rotina e alcançar um equilíbrio saudável entre suas responsabilidades diárias e seu autocuidado.

Capricórnio

Você sabia que seu poder de persuasão está em alta? Mas não falo só de trabalho e dinheiro, use seu carisma para se divertir. Seu poder de atração está acentuado e sinto que num momento de diversão você pode atrair as pessoas e situações certas. Tente se expressar de forma criativa e busque também o que lhe proporciona prazer.

Aquário

Vênus e Marte se unem para te trazer conforto emocional. Entre os dias 27 e 30 fique confortável em casa, se acolha e tente se nutrir com as coisas e pessoas que te fazem bem. Aproveite para deixar seu ambiente doméstico mais aconchegante e harmonioso, você merece. Essa energia vale também o seu ambiente de trabalho.

Peixes

Hoje o céu está apoiando seus sonhos e desejos. Tudo pode acontecer da melhor forma. Expresse seus sentimentos com fluidez, resolva mal entendidos, converse, suas ideias estão mais claras. As conversas vão te ajudar no fortalecimento de vínculos. Até o dia 30 colaborar será muito positivo.







No trabalho, essa energia favorece a colaboração e a troca de ideias,

então aproveite para se envolver em projetos que exijam comunicação e

criatividade

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.