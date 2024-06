CAPTEI: Tássia Ferreira ganha festa surpresa no Matisse Cuisine et Art

A arquiteta Tássia Ferreira, conhecida por sempre adivinhar as surpresas preparadas pelas amigas, foi surpreendida com uma festa de aniversário no Matisse Cuisine et Art.

Antes de viajar para o verão europeu com o esposo Erico Romcy e outros casais de amigos, a aniversariante foi "enganada" por um álibi preparado pelas organizadoras da festa convocando a colunista Jeritza Gurgel para convidá-la para uma entrevista no lugar da comemoração. No alvo! Ela acreditou!

Chegou linda e ganhou a surpresa! Ficou emocionada.

Legenda: Aniversário Tássia Ferreira Foto: Arquivo Amigas de Tássia

A festa foi um momento especial para a arquiteta, que comemorou seus 40 anos ao lado das pessoas que mais ama.

Dito isso...

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Tássia Ferreira Foto: Arquivo Amigas de Tássia

Legenda: Aniversário Tássia Ferreira Foto: Arquivo Amigas de Tássia

Legenda: Aniversário Tássia Ferreira Foto: Arquivo Amigas de Tássia

Legenda: Aniversário Tássia Ferreira Foto: Arquivo Amigas de Tássia

Legenda: Aniversário Tássia Ferreira Foto: Arquivo Amigas de Tássia

Legenda: Aniversário Tássia Ferreira Foto: Arquivo Amigas de Tássia

Legenda: Aniversário Tássia Ferreira Foto: Arquivo Amigas de Tássia