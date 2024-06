Previsão do signo de Peixes para hoje, 27 de junho

Hoje a Lua segue em Peixes, se une a Saturno e depois vai interagir de forma harmoniosa com Mercúrio e Urano. A quinta-feira pede inovação. O que você precisa mudar? O que você pode fazer para se sentir melhor? Coloque as coisas materiais em seu devido lugar, a lua em Peixes nos ensina que não se vive para ter. Mude sua atitude e busque satisfação interna.

Signo de Peixes hoje

Hoje o céu está apoiando seus sonhos e desejos. Tudo pode acontecer da melhor forma. Expresse seus sentimentos com fluidez, resolva mal entendidos, converse, suas ideias estão mais claras. As conversas vão te ajudar no fortalecimento de vínculos. Até o dia 30 colaborar será muito positivo.







No trabalho, essa energia favorece a colaboração e a troca de ideias,

então aproveite para se envolver em projetos que exijam comunicação e

criatividade

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.