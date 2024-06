Fortaleza tem atuação de gala em vitória contra o Palmeiras; confira os destaques do jogo

O Fortaleza protagonizou uma atuação de gala na vitória contra o Palmeiras. O placar de 3 a 0, nesta quarta-feira (26), na Arena Castelão, foi obtido com uma grande exibição coletiva, anulando os principais pontos do adversário e externando superioridade na partida.

Os méritos da estratégia são do técnico argentino Vojvoda. E as marcas do técnico português Abel Ferreira só engrandecem tudo: o Palmeiras tinha oito jogos de invencibilidade, cinco vitórias seguidas, brigava pela liderança da Série A e não sofria três gols há 41 jogos.

Melhores momentos de Fortaleza 3x0 Palmeiras

Assim, o Diário do Nordeste lista os cinco principais destaques da vitória tricolor. Vale ressaltar que o resultado deixou o Leão em 10º na tabela de classificação, agora com 17 pontos somados.

Destaques da vitória do Fortaleza contra o Palmeiras

Legenda: Lucero teve uma atuação letal no ataque do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

Lucero

No dia que completou 100 jogos pelo Fortaleza, o argentino mostrou todo o faro de artilheiro e foi extremamente letal contra o Palmeiras ao marcar duas vezes, em dois golaços. Muito ativo na frente, balançou as redes com contra-ataque e depois uma finalização de primeira. A substituição aos 41 do 2º tempo serviu apenas para a festa da torcida presente no local.

Minutos: 87

Gols: 2

Finalizações: 4

Duelos no chão: 1/3

Passes: 12/15 (80% de acerto)

Falta sofrida: 1

Legenda: Pikachu foi o principal garçom da vitória do Fortaleza contra o Palmeiras Foto: Thiago Gadelha / SVM

Pikachu

O ala realizou um jogo extremamente consistente, com brilho em momentos chave do jogo. Com duas assistências para Lucero, foi o principal garçom na frente, além de cumprir um papel defensivo importante, sempre auxiliando na cobertura pela direita com o lateral Tinga.

Minutos: 87

Assistências: 2

Finalizações: 4

Duelos no chão: 4/9

Passes: 14/22 (64%)

Bolas longas: 2/5

Legenda: Hércules foi essencial para a dinâmica do meio-campo do Fortaleza na vitória Foto: Thiago Gadelha / SVM

Hércules

Com obrigações mais ofensivas na ausência de Pochettino, o volante foi soberano nos duelos e municiou o ataque com uma grande movimentação pelo campo. Assim, se posicionou como um pilar de sustentação para o encaixe da marcação a ser responsável pela pressão pós-perda e também pelo contra-ataque, permanecendo na partida até o fim.

Minutos: 90

Passes decisivos: 2

Duelos no chão: 5/13

Passes: 20/28 (78%)

Cortes: 2

Bolas longas: 2/5

Legenda: Defensivamente, Pedro Augusto teve grande exibição contra o Palmeiras Foto: Thiago Gadelha / SVM

Pedro Augusto

Mesmo sem gol ou assistência, fez uma partida de tanta entrega defensiva e combate que entra no rol dos melhores em campo. O volante funcionou como um pilar de sustentação para frear qualquer ímpeto ofensivo do Palmeiras e foi o personagem do meio-campo com mais ações de interceptação e desarme, se tornando importante no contexto tático do duelo, em que o plano de jogo foi importantíssimo para o triunfo tricolor.

Minutos: 90

Duelos no chão: 5/9

Passes: 23/29 (79%)

Desarmes: 3

Interceptação: 3

Cortes: 4

Cartão amarelo: 1

Legenda: Bruno Pacheco comemora o 3º gol da vitória do Fortaleza contra o Palmeiras Foto: Thiago Gadelha / SVM

Bruno Pacheco

A lista é completa pelo lateral-esquerdo, que teve um grande desempenho individual durante todo o período em que permaneceu em campo, sendo coroado com um golaço, fechando o placar positivo de 3 a 0. Responsável por conter as investidas das pontas do Palmeiras, como Estêvão e Dudu, não deu brechas nos lados do campo e venceu a maioria dos duelos dentro da partida.