Previsão do signo de Virgem para hoje, 27 de junho

Hoje a Lua segue em Peixes, se une a Saturno e depois vai interagir de forma harmoniosa com Mercúrio e Urano. A quinta-feira pede inovação. O que você precisa mudar? O que você pode fazer para se sentir melhor? Coloque as coisas materiais em seu devido lugar, a lua em Peixes nos ensina que não se vive para ter. Mude sua atitude e busque satisfação interna.

Signo de Virgem hoje

Tudo o que estava no âmbito das ideias pode ser convertido em planejamento, com data e hora para acontecer. No entanto, para isso se concretizar, você talvez precise se unir a um grupo que compartilhe um objetivo ou ideal semelhante. É o momento de encontrar pessoas que pensem como você. Procure seu círculo social e profissional. Não se isole.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.