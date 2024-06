Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (27)

A novela 'Cheias de Charme' desta quinta-feira (27) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Inácio e Dinha tomam café da manhã juntos.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta quinta-feira

Inácio e Dinha tomam café da manhã juntos. Socorro fica tensa de não poder ir com Rosário para a gravação do programa. Sandro leva Patrick para jogar futebol. Inácio conta para Heraldo que resolveu se entender com Dinha.

Socorro vê Patrick cair no futebol e corre para levá-lo ao hospital. Chayene obriga todos em sua casa a participar de um reality show. Isadora, Ariela e Sônia entregam suas roupas para Brunessa vender. Alana conta para Samuel que ela e Beatriz vão ao Chopeokê.

Lygia vai ao hospital para ver o que aconteceu com Patrick. Simone e Fabian provocam Chayene no reality show. Ivone ganha uma geladeira de Penha. Sidney flagra Inácio e Dinha se beijando. Penha e Rosário discutem e Cida tenta tranquilizá-las.

Laércio adverte Chayene que o reality show pode acabar com sua carreira. Rosário recebe flores de um admirador e pensa que é Inácio.

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.