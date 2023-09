Post Malone retoca diamante no dente antes de show no Brasil

Uma das atrações do festival The Town no sábado (2), que acontece em São Paulo, o rapper Post Malone resolveu cuidar de seus dentes no Chile. O artista esteve no consultório do Dr. Andrés Reyes, em Santiago, para ajustar detalhes nos diamantes.

“Visita de Post Malone para podermos ajudá-lo com um detalhe em um de seus diamantes! Um dia emocionante para todo o time”, escreveu o médico, em suas redes sociais, em post publicado na quinta-fera (31).

Post Malone tem dois dentes incrustados com diamantes, os quais ostentam um valor estimado de cerca de 1,6 milhão de dólares em 2021, equivalente a aproximadamente R$ 8 milhões. No total, o artista possui 12 quilates em sua boca.

Além de Post Malone, celebridades internacionais como Demi Lovato e Iggy Azalea também estão no line-up do The Town.