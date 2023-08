Larissa Manoela ficou sem plano de saúde e fez empréstimo para comprar casa, dizem advogados

Em novo desdobramento do caso, os advogados de Larissa Manoela informaram nesta quarta-feira (16) que a atriz ficou mais de três meses sem plano de saúde e teve de fazer um empréstimo para comprar uma casa. Isso se dá por conta do controle das contas bancárias da artista de 22 por parte dos pais, caso que repercute nacionalmente principalmente desde entrevista no Fantástico no domingo (13). A atriz vivia de mesadas.

"Até o ano de 2022, Larissa Manoela não tinha sequer uma conta bancária em seu nome. As contas que existiam eram jurídicas e geridas pelos pais. Gilberto e Silvana fizeram transferências volumosas de dinheiro da conta jurídica para a conta pessoal, deixando-a sem recursos. Tudo isso antes de Larissa abrir mão de todos os bens apurados", diz nota enviada ao site Hugo Gloss.

Conforme a equipe jurídica, 11 imóveis foram adquiridos pela família da atriz com o dinheiro de seu trabalho durante 18 anos, mas apenas um deles estava no nome da jovem. Após se desvincular dos pais, Larissa teve de vender esse imóvel e fez um empréstimo para conseguir adquirir sua primeira casa própria.

Advogados de Larissa Manoela Equipe jurídica O imóvel que era de sua propriedade foi vendido para, junto com um empréstimo, a atriz adquirir uma casa. Larissa está pagando essa residência. A atriz também conseguiu ter a posse do seu carro, que estava no nome de uma das empresas. Vale ressaltar que, em 18 anos de carreira, esse é o primeiro bem adquirido pela própria atriz e que está exclusivamente no nome dela

Atriz renunciou a patrimônio

Larissa tenta acordo com os pais, Silvana e Gilberto, desde março, conforme os advogados. "Assuntos importantes como o plano de saúde da atriz não foram repassados para ela, que ficou mais de três meses sem plano e descobriu por um acaso a situação"

Após as tentativas sem sucesso, a atriz resolveu abrir mão de seu patrimônio avaliado em R$ 18 milhões e recomeçar devido à briga com os pais, Silvana Taques Santos e Gilberto Elias. Em entrevista ao Fantástico, a artista detalhou que a crise com os familiares começou há cerca de quatro anos, quando completou a maior idade e decidiu saber mais sobre os seus recursos financeiros.

"Eu só queria entender esse negócio. Como estava essa questão financeira? Que nunca me era apresentada. Que eu não sabia o que eu recebia, o que tava sendo pago", detalhou em entrevista à jornalista Renata Capucci.