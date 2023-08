Qual era o valor da mesada de Larissa Manoela? Internautas resgatam entrevistas antigas da atriz

Após a atriz Larissa Manoela, de 22 anos, revelar que não tinha acesso ao seu patrimônio milionário devido o controle exercido pelos pais, Silvana Taques Santos e Gilberto Elias, sobre o dinheiro, internautas passaram a relembrar entrevistas antigas da profissional que reforçam as informações divulgadas no domingo (13), pelo Fantástico.

Um dos registros resgatados é da época em que a profissional interpretava a personagem Maria Joaquina na novela "Carrossel" (2012-2013), do SBT. Na ocasião, o apresentador Silvio Santos questiona sobre quanto ela gostaria de receber de mesada, e ela responde que R$ 1.500. Então, ele pergunta qual era o valor que ela recebia e, após a artista tentar enrolar, enfim revela que a quantia era de R$ 100.

"Atualmente é assim, peço para os meus pais dentro dos conformes... Os meus pais limitam bastante, falam o que dá e o que não dá. Então, peço as coisas, daí consulto eles e vejo se dá", detalhou, completando: "Geralmente, é R$ 100, por aí".

RELEMBRE ENTREVISTA

Conforme o jornalista Alessandro Lo Bianco, Larissa Manoela recebia cerca de R$ 300 mensais dos pais até completar 18 anos. Após atingir a maior idade, o valor teria sido reajustado para R$ 500. A informação, porém, não foi confirmada pela atriz.

Na entrevista ao Fantástico, exibida no último domingo, a atriz explicou que decidiu saber mais sobre o dinheiro acumulado como fruto do seu trabalho há cerca de quatro anos, quando completou os 18 anos.

"Só queria entender esse negócio. Como estava essa questão financeira? Que nunca me era apresentada. Que eu não sabia o que eu recebia, o que tava sendo pago", relatou à atração da TV Globo.

Na conversa com a jornalista Renata Capucci, a jovem mostrou um áudio, gravado em outubro de 2022, quando protagonizava a novela "Além da Ilusão", em que pede R$ 10 à mãe para pagar um milho na praia. Em resposta, Silvana diz não haver saldo na conta da filha e, então, ao invés de enviar o dinheiro para ela, manda direto para o pix do vendedor.

Em outra entrevista relembrada pelos usuários das redes sociais, Larissa Manoela explica a apresentadora Tatá Werneck, em participação no programa “Lady Night” no ano de 2019, que tinha acesso somente a uma mesada e que o restante do seu dinheiro era administrado pelos pais. Na época, ela tinha cerca de 18 anos. Na ocasião, ela explicou a colega que para comprar alguma coisa cara que queria, chegava a juntar dinheiro por três meses.

"O que as pessoas não sabem é que todo meu dinheiro quem cuida é meu pai e minha mãe. Tenho uma mesada num cartão. Aí quando quero gastar um pouquinho mais, guardo, tipo uns 3 meses, que aí acumula minha mesada e gasto de uma vez", detalhou à Tatá.

VEJA MOMENTO

Em outro vídeo de 2022, também resgatado pelos internautas, a mãe da atriz, Silvana, confirma que o acesso da filha ao próprio dinheiro era limitado. Na entrevista, a genitora conta que a filha pediu uma transferência de R$ 25,80, pois estava sem cartão.

"'Faz esse pix pra mim, mãe.' A gente faz pix de 25,80 pra filha que está sem cartão de débito", explicou durante uma entrevista em que se preparava para ser dublê da artista na novela "Além da Ilusão".

REVEJA CENA

Larissa Manoela revelou ao Fantástico que renunciou a cerca de R$ 18 milhões para encerrar conflito com os pais sobre o controle do seu patrimônio.