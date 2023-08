Pai de Larissa Manoela teria perdido dinheiro da atriz e negociado maus contratos, diz jornal

O patrimônio da atriz Larissa Manoela, avaliado em R$ 18 milhões, é um valor que chama a atenção de especialistas no mercado, por considerarem o montante abaixo do esperado para uma artista que iniciou carreira de sucesso ainda aos 4 anos de idade.

Em entrevista ao jornal Extra, uma fonte próxima à família afirma que o pai da atriz, Gilberto Elias, negociava maus contratos: "Gilberto nunca soube de fato negociar os trabalhos da filha, que hoje, poderia ter um patrimônio de quase R$ 200 milhões. Por exemplo, se um contratante chegasse e dissesse, 'olha eu pago X pela Larissa, mas você vai receber amanhã', e outro viesse e oferecesse o triplo, mas para pagar em 30 dias, ele aceitava o de menor valor".

Larissa já teve produtos licenciados em seu nome e foi protagonista de trabalhos na TV, no cinema e no streaming. Ainda adolescente, chamavam a atenção as propriedades da menina em Orlando, nos Estados Unidos.

A mansão nos EUA teria sido vendida pelos pais com finalidade de comprar um imóvel para o casal no Rio de Janeiro.

CRISE

A crise financeira e familiar foi exposta por Larissa em entrevista ao 'Fantástico' no último domingo (13). Pelos números e projeções de sua carreira, seu patrimônio valeria, no mínimo, dez vezes mais.

Legenda: Em entrevista ao Fantástico, Larissa disse que precisou pedir dinheiro aos pais para pagar um milho na praia Foto: Reprodução

Agora, Larissa tem apenas um imóvel em seu nome. Ela diz ter aberto mão da fortuna de R$ 18 milhões para os pais.

"Eu só queria entender esse negócio. Como estava essa questão financeira? Que nunca me era apresentada. Que eu não sabia o que eu recebia, o que tava sendo pago", detalhou a atriz em entrevista à jornalista Renata Capucci.

"QUER ME CHAMAR DE MERCENÁRIA?"

No último ano, a busca por informações sobre os bens se intensificou, assim como o atrito com os responsáveis devido a essa demanda. Em uma conversa gravada por Larissa no fim de 2022, a mãe reclama da insistência da filha no assunto.

Quer me chamar de mercenária? Pode chamar. Mas o que não vou 'abrir mão' de um centavo.... É cuidar do seu dinheiro. O resto, você pode fazer aquilo que você quer”, diz Silvana Taques Santos, mãe da atriz, no áudio.

Apesar de possuir uma fortuna milionária, a jovem contou que só tinha acesso a uma parte do montante mensalmente, via uma mesada paga pelos pais. Ao programa, ela explicou que, mesmo com a quantia mensal disponibilizada pelo casal, ainda era necessário pedir autorização dos pais para comprar itens mais "supérfluo", como passagens áreas.