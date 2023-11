Matthew Perry ficou 'arrasado' após Jennifer Aniston tê-lo confrontado sobre dependência de álcool

Matthew Perry, ator encontrado morto em casa em 28 de outubro, ficou "arrasado" quando sua amiga Jennifer Aniston o confrontou sobre o vício em álcool enquanto trabalhava em 'Friends'.

Segundo informações do site Page Six, Aniston, que interpretou Rachel Green na série de sucesso da NBC, abordou o artista "de uma forma meio estranha, mas amorosa". "Eu sei que você está bebendo. Podemos sentir o cheiro", disse ela. "O plural 'nós' me atinge como uma marreta", escreveu Matthew em seu livro.

"Eu sei que estou bebendo demais, mas não sei exatamente o que fazer a respeito", teria dito a Aniston na época.

Perry tamém revelou em seu livro que gastou cerca de US$ 9 milhões tentando ficar sóbrio. Quando filmou a reunião de "Friends" para Max, ele já estava livre de todas as substâncias há 18 meses. O médico legista do condado de Los Angeles concluiu a autópsia de Perry, mas a causa da morte foi adiada enquanto se aguardam os relatórios toxicológicos.

Elenco presta homenagem em funeral

O elenco da série "Friends" prestou as últimas homenagens ao ator no Forest Lawn Memorial Park, em Los Angeles, em funeral na sexta-feira (3).

Segundo o portal de celebridades americano Page Six, Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow, que contracenaram com Perry na série "Friends", estiveram presentes ao cemitério de Hollywood.

No mesmo local onde o ator foi enterrado, estão os restos mortais de grandes estrelas como Michael Jackson, Elizabeth Taylor, Carrie Fisher e Paul Walker.

Coincidentemente, o cemitério fica localizado em frente aos estúdios da Warner Bros, onde, por dez anos, a série "Friends" foi gravada.

Causa da morte

Perry, de 54 anos, foi encontrado morto em casa, em Los Angeles, afogado na banheira. A causa oficial da morte ainda não foi divulgada. A Polícia de Los Angeles realizou uma série de testes e exames toxicológicos para entender as circunstâncias exatas do ocorrido.