Bruna Biancardi nega acordo milionário com Neymar e comenta assalto a casa dos pais

Pelas redes sociais, a influenciadora Bruna Biancardi negou rumores de que ela e Neymar teriam feito um “acordo milionário”. No comunicado, publicado na manhã desta quarta-feira (8), a mãe da pequena Mavie ainda falou sobre a investigação do assalto ocorrido na casa da família.

Veja também

Recentemente, a internet foi tomada por boatos envolvendo o casal, depois que o colunista Thiago Sodré afirmou que eles teriam feito um acordo, conduzido pelo pai do atleta. No trato, Biancardi se comprometeria a não falar nada que afetasse a imagem do jogador, em troca de uma suposta pensão mensal de R$ 200 mil.

Nos stories do perfil da influenciadora no Instagram, a equipe de Bruna negou a informação: “Bruna Biancardi vem, por meio de sua assessoria, agradecer todas as mensagens de carinho, informar que não existe nenhum ‘acordo milionário’ e esclarecer alguns pontos sobre o ocorrido no dia de ontem, evitando, dessa forma, a propagação de informações inverídicas".

Em relação ao assalto, a assessoria de Biancardi tranquilizou os seguidores da influenciadora, descartando a hipótese de que os responsáveis pelo crime teriam, inicialmente, planejado sequestrá-la.

“O caso já está nas mãos das autoridades competentes e a justiça será feita. Até o presente momento, a delegada responsável pela investigação constatou que: 'O que foi me apresentado, que eu tenho elementos de convicção, é que se tratou de um roubo a uma residência! Potencializado pelo êxito dos roubadores em encontrar objetos de valor'.”, afirmou o comunicado.

Por fim, a equipe pediu “respeito” e “discrição”, explicando que a família está enfrentando um momento delicado.

Legenda: Assessoria da influenciadora negou acordo com Neymar Foto: Reprodução/Instagram

ENTENDA O CASO

Na madrugada da última terça-feira (7), um grupo de homens invadiu a residência dos pais de Bruna Biancardi, localizada em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. Durante a ação, os avós de Mavie foram amarrados, enquanto os suspeitos saqueavam a casa.

Para tranquilizar os seguidores, que estavam preocupados com a segurança da bebê, a influenciadora falou sobre o episódio nas redes sociais: “Eu, Mavie e minha irmã não estamos mais morando lá, e não estávamos no momento", escreveu.

Legenda: Influenciadora esclareceu que não mora mais na residência assaltada Foto: Reprodução/Instagram

"Graças a Deus, está tudo bem com eles. Coisas materiais, a gente reconquista. O importante é que todos os envolvidos estão sendo encontrados. Obrigada, meu Deus, por cuidar de nós. Proteja sempre a minha família de todo o mal. Amém", afirmou, por fim.