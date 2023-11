Irmã de Bruna Biancardi nega que criminosos queriam sequestrar influenciadora

A irmã de Bruna Biancardi, Bianca, negou que a invasão de bandidos à casa dos pais, ocorrida nesta terça-feira (7) em Cotia, São Paulo, foi arquitetada com o intuito de sequestrar a irmã e Mavie, filha de Neymar e Bruna.

O jornalista Luiz Bacci havia divulgado através do Instagram que os criminosos teriam montado um cativeiro para manter Bruna e a filha de 1 mês. Ele ainda afirmou que a Polícia iria revelar todo o plano de sequestro hoje, às 18h, na Record TV.

Veja também

Bianca comentou na publicação e afirmou que o jornalista estava mentindo. "Isso nunca foi falado pela delegada, se retrate e pare de divulgar mentiras. Você será processado", declarou.

Nos stories do Instagram, Bianca continuou a falar sobre o assunto. Segundo a nutricionista, os bandidos afirmaram que a intenção era somente roubar dinheiro. "Nunca teve a intenção de sequestrar ninguém", escreveu.

Roubo à casa da família Biancardi

A casa dos pais da influenciadora Bruna Biancardi, mãe de Mavie, fruto do relacionamento com o jogador Neymar Jr., foi invadida e roubada na madrugada desta terça-feira (7), em Cotia, na Grande São Paulo.

No momento da invasão, somente os pais de Bruna estavam na residência e foram amarrados durante o assalto. Através do Instagram, a influenciadora comentou o caso e afirmou que ela, a filha e a irmã não moram mais no local.

Segunda a Polícia, três homens armados entraram na casa e subtraíram bolsas, relógios e joias. Um dos suspeitos já foi preso e seria morador do condomínio onde os pais de Bruna moram. Ele também teria sido o responsável por autorizar a entrada dos criminosos.

O segundo suspeito foi identificado na tarde desta terça, mas o terceiro ainda segue sem identificação.