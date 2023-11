Neymar lamenta assalto à casa de Bruna Biancardi e morte de Luana Andrade

Neymar usou as redes sociais na tarde desta terça-feira (7) para lamentar o que chamou de "duas notícias muito ruins". Em publicação nos Stories do Instagram, o jogador se pronunciou sobre a invasão à casa dos pais de Bruna Biancardi, mãe da pequena Mavie, em Cotia, São Paulo.

"Dia triste, com duas notícias muito ruins. Primeiro foi o ataque que os pais da Bru sofreram, mas graças a Deus todos estão bem!", começou Neymar.

Logo depois, o atleta lamentou a morte da influenciadora e ex-participante do Power Couple, Luana Andrade, que morreu em decorrência de um procedimento estético nesta terça.

Legenda: Publicação de Neymar no Instagram Foto: Reprodução

"Segundo, o falecimento de uma amiga. Meus sentimentos a toda família, que Deus receba a Luana de braços abertos", escreveu Neymar.

Veja também

Invasão à casa de pais de Bruna Biancardi

A casa dos pais da influenciadora Bruna Biancardi, mãe da pequena Mavie, filha do jogador Neymar Jr., foi invadida e roubada na madrugada desta terça-feira (7), em Cotia, na Grande São Paulo. Mãe e filha, porém, não estavam no local no momento da invasão.

Apenas os pais de Bruna estavam na residência e foram amarrados durante o assalto. Segundo o portal R7, os dois não ficaram feridos e prestaram esclarecimentos à Polícia sobre o caso após a invasão.

Bruna se pronunciou. No Instagram, a influenciadora explicou que ela, a filha e a irmã não moram mais no imóvel e reforçou que não estavam lá no momento da invasão. "Está tudo bem com eles [seus pais]. Coisas materiais a gente reconquista, o importante é que todos estão bem e que os envolvidos estão sendo encontrados", ressaltou.

Um dos suspeitos já foi preso. Ele seria morador do condomínio onde a mãe da filha de Neymar vive e teria sido o responsável por conceder autorização aos criminosos para a entrada no local. O segundo suspeito foi identificado na tarde desta terça, mas o terceiro ainda segue sem identificação.