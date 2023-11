Morre Luana Andrade, ex-participante do Power Couple, aos 29 anos

Conhecida por integrar o elenco da sexta edição do reality show “Power Couple”, Luana Andrade faleceu, nesta terça-feira (7), aos 29 anos. A informação foi compartilhada por amigos da influenciadora, que utilizaram as redes sociais para lamentar a partida.

Por meio das redes sociais, o surfista Gabriel Medina, amigo da digital influencer, fez um desabafo afirmando que Luana morreu em decorrência de uma intervenção estética. O atleta lamentou a morte precoce dela e fez uma reflexão sobre padrões de beleza impostos principalmente às mulheres.

"Hoje perdi uma amiga por procedimentos estéticos "simples". O mundo tá surreal, gente... principalmente vocês MULHERES. Esse padrão de corpos "perfeitos" que é impossível de alcançar exibidos no Instagram e na mídia precisa acabar urgentemente", iniciou ele na publicação.

Legenda: Publicação de Gabriel Medina sobre morte da influenciadora Luana Andrade Foto: Reprodução/Instagram

"Pra que correr risco de vida à toa? Não da pra entender. Somos novos, temos várias outras maneiras de sentir bem, saudáveis, bonito(a) ... Se eu puder dar um conselho... Precisamos voltar a mostrar sim a REALIDADE em tudo. Somos assim e ponto. Esse mundo FAKE vai acabar matando mais e mais jovens", desabafou.

Através dos stories, uma amiga de Luana publicou uma montagem com fotos em que aparece ao lado da influenciadora. Na postagem, escreveu: “Hoje, o céu ganha uma linda estrela! Ainda sem acreditar. Você vai fazer muita falta aqui”.

A assistente de palco Kattia Marcílio, que trabalhava com Luana no programa “Domingo Legal”, do SBT, também lamentou a partida precoce da amiga. Nos stories, ela compartilhou um vídeo com a influenciadora nos bastidores da atração. “Ainda sem acreditar, meu Deus. Descanse em paz, amiga. Que sorte a minha ter te conhecido”, escreveu na legenda.

Até a publicação desta matéria, nem o namorado da influenciadora, João Hadad, nem outro familiar de Luana se pronunciou sobre o ocorrido. A causa da morte ainda não foi divulgada.