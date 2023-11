Juliette critica rivalidade feminina após ser ultrapassada por Viih Tube em número de seguidores

Juliette Freire, vencedora do BBB 21, usou as redes sociais, nesta segunda-feira (06), para falar sobre rivalidade feminina após Viih Tube ultrapassar os números da artista no Instagram. O fato foi noticiado como um grande feito e comemorado pelos fãs da influenciadora digital, o que deve ter mexido com a cantora.

“Rivalidade feminina sendo exaltada! Nada novo, né? Já vimos esse filme. Trajetórias diferentes e bonitas, cada uma a seu modo. Mulheres inteligentes, dedicadas, lindas e reais... Lutando por seus propósitos. Isso importa”, escreveu a morena na rede social "X" (antigo Twitter).

A publicação dividiu opiniões. Alguns internautas apoiaram a declaração da cantora. "Acho que Juliette está correta ao dizer que estão criando rivalidade feminina. Os nichos delas são diferentes pois uma é influenciadora onde vive de expor a vida na internet, já a outra gosta de trabalhar com a música onde acha melhor não se expor tanto", avaliou um fã. "Nada de novo sobre o sol. Rivalizar e rebaixar mulheres virou moda na atualidade", analisou mais um.

Já outros disseram que noticiar os números de seguidores não tem relação com o tema apontado pela artista, a rivalidade feminina.

"Achei que a Juliette iria desejar os parabéns para @viihtube e não falar de rivalidade que só ela tá criando na cabeça dela", criticou uma pessoa. "Não força, não mete essa! Qd foi a seu favor ultrapassando outras mulheres vc ficou calada e soube aproveitar pra se autopromover. Agora vem com essa pauta de rivalidade feminina. Vai enganar seus trouxas", reclamou outro, lembrando que a própria Juliette ultrapassou na frente de outras mulheres no número de seguidores e não fez comentário nenhum sobre o assunto. "Quando ela passou a Sabrina não era rivalidade feminina, agora que a Viih passou ela, é rivalidade, legal", disse mais um, também em tom de crítica.

Sabrina Sato foi, por muito tempo, a ex-sister mais seguida na plataforma e, em 2021, perdeu o posto quando Juliette conquistou os seus 24 milhões de seguidores. Em agosto último, a ex-BBB da edição número três voltou a alcançar o topo. Atualmente, Sato segue no pódio de ex-BBB com mais seguidores com 31,4 milhões. Em seguida vem agora Viih Tube, com 31,1m e, depois, Juliette, atualmente com 31 milhões.