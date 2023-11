Madonna é chamada de ‘gostosa’ durante show em Lisboa e responde: ‘Deve ter sido um brasileiro’

A cantora Madonna mostrou senso de humor quando foi chamada de "gostosa" durante show em Lisboa, Portugal, na noite dessa segunda-feira (6). Vídeos que repercutiram nas redes sociais mostram a artista pop surpresa ao ouvir a palavra vinda da multidão, enquanto conversava com a plateia.

"Obrigada pelo elogio, eu entendi", disse a diva, fazendo uma pausa após o grito. "Deve ter sido um brasileiro", ironizou. Após dezenas de aplausos do público, que ficou eufórico, a cantora seguiu comentando sobre o Brasil. "E isso [ser chamada de 'gostosa'] é uma coisa boa, há muitos brasileiros lindos no mundo", concluiu, provocando mais alegria nos fãs.

Na rede social "X" (antigo Twitter), os internautas repercutiram o fato. "Imagina vc, português, esperar anos pra ver a Madonna e quando ela chega no seu país e alguém chama ela de gostosa, ela vai e fala pra plateia que 'deve ter sido um brasileiro q me chamou de gostosa, têm muitos brasileiros bonitos mundo'”, disse uma pessoa. "Os brasileiros são apaixonados por música e isso fica claro nos shows. Eles sempre levam a energia do Brasil para o mundo", escreveu outro. "A mommy ama o Brasil", comentou um internauta.

Celebration Tour

Madonna fez, na noite dessa segunda, a primeira de duas apresentações previstas em Lisboa da sua "The Celebration Tour", turnê em que comemora quatro décadas de carreira. A etapa europeia dos shows começou no dia 14 de outubro, em Londres, e segue, ainda, por França, Alemanha, Itália, Berlim e Holanda, encerrando novamente em Londres, no dia 6 de dezembro