Internautas sugerem romance entre Bruna Marquezine e Lewis Hamilton; entenda

Internautas têm especulado um romance entre a atriz Bruna Marquezine e o piloto Lewis Hamilton após um vídeo da brasileira em um local próximo de onde a estrela da Fórmula 1 estava viralizar nas redes sociais. Ambos estavam no Grande Prêmio (GP) de São Paulo em Interlagos, nesse último domingo (5).

As imagens mostram Bruna, Sasha e João Figueiredo observando o piloto e conversando com algumas pessoas próximas a um carro de F1. Ela não foi vista, no entanto, falando com o piloto em nenhum momento.

"Na minha cabeça ela foi lá ver a corrida do namorado dela, sim. Bruna Marquezine e Lewis Hamilton namoram, ok", especulou uma internauta no X, o antigo Twitter.

Curtidas de Bruna nas fotos do britânico no Instagram também foram suficientes para que fãs começassem teorias na internet.

Lewis começou a seguir a atriz de "Besouro Azul" em 2019, quando os dois estavam curtindo o festival Coachella. O piloto tem uma relação especial com o Brasil e chegou até a receber o título de cidadão no Congresso Nacional.

Em entrevista recentemente, ele até arriscou algumas palavras português, falou sobre a cultura e ainda disse que uma namorada brasileira o ajudaria.