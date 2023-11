Brunna Gonçalves detalha fertilização in vitro com Ludmilla e nega que cantora esteja grávida

Brunna Gonçalves utilizou as redes sociais, na noite desta segunda-feira (6), para negar os rumores de que Ludmilla estaria grávida. A dançarina está com a cantora há seis anos. A ex-participante do Big Brother Brasil 22 relatou que visitou um centro de fertilização e genética nos Estados Unidos, contudo, o processo continua no início. O casal optou pela realização de uma fertilização in vitro.

"Não é segredo para ninguém que eu e Lud sempre deixamos clara a nossa vontade de sermos mãe. Nosso sonho de aumentar a família. Tem gente criando mil teorias, que estou escondendo a gravidez, que estou grávida e não quero falar. Não é nada disso. A gente só iniciou esse processo de fertilização, que é um processo longo e tem várias etapas", contou dando bronca nos seguidores.

Ainda conforme Brunna, elas continuam realizando exames para definir os detalhes de uma gravidez no futuro.

"Está muito no início, mas resolvi vir aqui falar tudo direitinho para vocês. Podem ficar tranquilos que quando eu estiver grávida, eu vou vir aqui falar. Só iniciamos o processo, mas já estou muito feliz e ansiosa, porque é um grande sonho meu e da Lud. Muito obrigada a todo mundo que torce pela gente, que fica feliz com a notícia", relevou.