Sem energia em SP, Bruna Biancardi esquenta água no fogão para dar banho em Mavie

A influenciadora Bruna Biancardi, mãe de Mavie, fruto de seu relacionamento com o jogador Neymar Jr., relatou em seu perfil no Instagram que precisou esquentar água no fogão para dar banho na bebê de um mês. O problema é decorrente da falta de energia elétrica em São Paulo, após fortes chuvas provocarem acidentes na cidade.

"Simplesmente mais de 24 horas sem energia em casa. Só quando isso acontece que a gente percebe o quanto somos reféns de energia. Não dá pra fazer nada", desabafou a influencer nos stories no sábado (04).

"Quando deu umas 18h30 ficou escuro, eu só tinha umas luzes de emergência. Meus pais viajaram, só estávamos eu, minha irmã, a Mavie e meu cunhado. Foi um perrengue a noite inteira", disse ela aos quase 9 milhões de seguidores.

Ao contrário da filha, ela diz que precisou tomar banho gelado. "Não dá pra ficar sem luz. E tá tudo caos, árvores caídas… Mas está tudo bem", complementou.

A situação

Cerca de 1 milhão de endereços na capital paulista ainda estão sem luz na cidade. De acordo com a Enel Distribuição São Paulo, as regiões mais afetadas foram as zonas sul e oeste, embora também foram feitos relatos de falta de energia nas zonas leste e norte. A previsão para o restabelecimento do serviço é nesta terça-feira (07).

Um mês de Mavie

Já nesta segunda-feira (07), a influenciadora comemorou com os seguidores o primeiro mês de Mavie. "1 mês do nosso pacotinho de amor. 30 dias desde que a minha vida mudou pra melhor. Dias cansativos, mas ao mesmo tempo deliciosos", celebrou.

"Tivemos desafios com a amamentação, que agora ficou leve e gostosa.. madrugadas juntas nos conhecendo.. horas e horas te observando no meu colo.. banhos relaxantes e trocas de roupa com muito choro.. kkk Que seja só o começo da uma aventura linda juntas! Te amo, filha. Tudo por você! Você é minha vida!", parabenizou Bruna.