Lolita Rodrigues foi casada com apresentador durante 30 anos; relembre a história

A atriz Lolita Rodrigues, que morreu nesse domingo (5), aos 94 anos, se casou uma única vez durante a vida, com o apresentador Aírton Rodrigues. Os dois tiveram uma filha, a médica Silvia Rodrigues, que vive longe dos holofotes.

Lolita e Aírton foram casados por 30 anos, entre 1951 e 1983. Segundo a revista Caras, eles trabalharam juntos no "Almoço com as Estrelas", da extinta TV Tupi, entre os anos 1950 e 1980. No programa, que se tornou um sucesso na época, o casal entrevistava celebridades durante uma refeição especial. Elis Regina, Caetano Veloso, Gal Costa e Pelé foram alguns dos nomes convidados.

O casamento com Aírton foi o único relacionamento que Lolita assumiu publicamente. Eles se separaram em 1983, e ele morreu em 1993.

Veja também

Aparições públicas

Lolita, assim como a filha, vivia longe dos holofotes. Uma das últimas aparições públicas da atriz foi em 2017, quando ela apareceu em uma apresentação do espetáculo "Hebe, o musical", em São Paulo. Antes, ela tinha sido vista na festa de lançamento da novela "Flor do Caribe", da Globo.

Morte de Lolita

Uma das pioneiras da TV no Brasil, a atriz, cantora e apresentadora Lolita Rodrigues morreu aos 94 anos nesse domingo (5), em João Pessoa, na Paraíba. Ela estava internada no Hospital Nossa Senhora das Neves e não resistiu às complicações de uma pneumonia.