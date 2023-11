Atriz Lolita Rodrigues morre aos 94 anos

A atriz, cantora e apresentadora Lolita Rodrigues, uma das pioneiras da TV no Brasil, morreu aos 94 anos, na madrugada deste domingo (5) em João Pessoa, na Paraíba. As informações são do portal G1.

Lolita estava internada no Hospital Nossa Senhora das Neves e não resistiu às complicações de uma pneumonia. Ela morava em João Pessoa desde 2015.

O corpo de Lolita Rodrigues será cremado ainda neste domingo (5), em uma cerimônia restrita à família, segundo a filha da artista, a médica Silvia Rodrigues.

Legenda: Lolita estava internada no Hospital Nossa Senhora das Neves. Na foto, a atriz na novela 'Terra Nostra' Foto: TV Globo/Divulgação

Filha de espanhóis, Sylvia Gonçalves Rodrigues Leite, conhecida como Lolita Rodrigues, nasceu em Santos, litoral de São Paulo, em março de 1929. Ela faz parte da geração precursora da TV no Brasil.

Pioneira na televisão brasileira

Lolita cantou o hino da TV brasileira no programa de estreia da TV Tupi, realizado em 18 de setembro de 1950.

Nas novelas, a atriz ficou marcada por personagens com sotaque espanhol: em “Sassaricando” (1987), ela interpretou a espanhola Aldonza, mãe de Tancinha (Claudia Raia); em “Terra Nostra” (1999), mais uma vez foi mãe de Claudia Raia na ficção.

Em seu último trabalho na TV, a artista interpretou Noêmia, avó de Luciana (Alinne Moraes), na novela Viver a Vida (2009).

É possível assistir ao trabalho de Lolita Rodrigues no Canal Viva: "A Viagem" e "Sassaricando" estão sendo reexibidos. Já “Terra Nostra” e “Kubanacan” (2003) estão disponíveis no aplicativo Globoplay.

Amizade com Hebe Camargo e Nair Bello

Lolita Rodrigues era amiga íntima de Hebe Camargo e Nair Bello, outros dois ícones da TV brasileira. Uma entrevista concedida por Lolita, Habe e Nair a Jô Soares, no Programa do Jô, em 2000 (reexibida em 2012) marcou a amizade do trio.

Uma das últimas aparições públicas de Lolita foi em dezembro de 2017, para assistir ao espetáculo "Hebe - O Musical", em São Paulo.