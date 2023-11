Amizade de Lolita Rodrigues, Nair Bello e Hebe Camargo divertiu e emocionou o Brasil na mesma medida

Neste domingo (5), o Brasil sofre com a morte da atriz Lolita Rodrigues, a última integrante de um grupo de mulheres protagonistas na história da televisão Brasileira. Lolita, Nair Belo e Hebe Camargo foram grandes amigas ao longo da vida e deixam, além da trajetória profissional, a memória do afeto entre as 3.

Nas redes sociais, usuários relembram com carinho "o riso incontido" da atriz Lolita Rodrigues junto às amigas e compartilham fotos das três juntas, sempre sorrindo.

No X, antigo Twitter, um deles resumiu o pensamento de todo um país em poucos caracteres: "Morreu Lolita Rodrigues. O maior power trio do Brasil se reuniu".

A entrevista de Lolita Rodrigues, Nair Bello e Hebe Camargo a Jô Soares, exibida originalmente em 2000, no retorno do apresentador à TV Globo, foi considerada por ele "um dos momentos mais importantes" de sua carreira na emissora – e já nasceu icônica.

Legenda: Entrevista do trio a Jô Soares voltou a ser assunto nas redes sociais neste domingo (5), após o falecimento de Lolita Rodrigues Foto: Reprodução/Globoplay

Na ocasião, as artistas relembraram momentos curiosos da carreira, cantaram e conversaram sobre tudo: trabalho, envelhecimento e relacionamentos. Mais importante ainda, deram sonoras gargalhadas. Riram muito, até chorar, enquanto recordavam memórias que viveram juntas.

O trio, que demonstrava cumplicidade e humor ímpares, reúne três dos nomes mais relevantes da história da televisão brasileira. Em uma época onde o acesso ao mercado de trabalho e à arte como profissão era ainda mais difícil para as mulheres, as três se destacaram e fizeram história: Hebe como apresentadora, Nair e Lolita nos palcos e telas de todo o País.

Lolita Rodrigues: relembre os principais trabalhos da atriz

A trajetória da jovem Lolita já começou gigante. Em 18 de setembro de 1950, ela foi a responsável por cantar o "Hino da Televisão Brasileira" no programa de estreia da TV Tupi, a primeira a operar no País. Na ocasião, substituiu a amiga Hebe, que a indicou para o grande momento. Além de cantora, foi apresentadora, mas brilhou como atriz, no teatro e depois na televisão.

Atuou na primeira novela diária do País e, anos depois, encantou milhares de brasileiros com papéis em novelas clássicas da Rede Globo, como em “Sassaricando” (1987), quando interpretou a espanhola Aldonza, e “Terra Nostra” (1999), quando viveu a personagem Dolores. Em seu último trabalho na TV, "Viver a Vida" (2009)", a artista interpretou Noêmia, avó de Luciana (Alinne Moraes).