Irene morre em Terra e Paixão? Saiba o que acontece com personagem na novela

No capítulo exibido nesta segunda-feira (6) da novela das nove da TV Globo, "Terra e Paixão", Antônio (Tony Ramos) descobre a traição de Irene (Gloria Pires) com Vinícius (Paulo Rocha).

Durante o episódio, ele pega os dois no flagra e ameaça matar os dois. Irene e Vinícius imploram por suas vidas e se desesperam em meio a ameaça.

Descoberta da traição

Agatha (Eliane Giardini) paga Emmy (Claudia Raia) pelas provas contra Irene e marca um encontro com Antônio para revelar o local onde a mulher do fazendeiro se encontra com o amante. Ao chegar no ponto marcado, Antônio se depara com o carro de Irene estacionado em um motel barato.

"Mas o que é isso? Só pode ser uma brincadeira! A Irene nunca faria isso comigo!", declara. "É o que você pensa, meu querido, mas a verdade é uma só e está bem na sua frente. E aí, você está disposto a seguir adiante e ir até o fim?", provoca Agatha.

"Eu vou entrar nessa pocilga e vou acabar com a festa desses dois safados!", dispara. Em seguida, o fazendeiro invade o quarto e encontra Irene e Vinícius aos beijos. "Desgraçados! Eu vou matar vocês!", grita, ao mesmo tempo que tira a arma da cintura.

Ameaça de morte

Enquanto Antônio ameaça os dois de morte, Irene tenta convencê-lo a mudar de ideia. "Não, Antônio! Não faz isso! Pelo amor de Deus! Pelo amor que você tem pela nossa filha! Pela nossa família! Você vai ter coragem de matar a mulher que te dedicou uma vida inteira?", diz.

"Ora veja só, a vagabunda falando de família, deitada na cama de um pardieiro, com esse verme! Foi assim que você se dedicou a mim? Vocês riam de mim, enquanto rolavam nesses lençóis imundos?", responde o fazendeiro.

Os três começam a discutir, até que Antônio engatilha o revólver para atirar contra Vinícius, mas Irene se coloca em frente do amante. "Sai da frente, Irene! Sai, que eu quero matar esse desgraçado que entrou na minha casa, sentou comigo na minha mesa, como se fosse meu aliado, enquanto seduzia a minha mulher!", declara o fazendeiro.

Irene grita para Vinícius correr e Antônio empurra a mulher e atira contra Vinícius, mas erra o alvo. O amante pula pela janela e foge do fazendeiro. Irene começa a chorar e teme pela vida do companheiro.

Perseguição

Após a fuga de Vinícius, Antônio manda seus capangas irem atrás do amante de Irene. Ramiro (Amaury Lorenzo) encontra o alvo e avisa ao produtor rural, que acerta Vinícius com um tiro no peito.

Em seguida, ele pede que o capanga verifique se o rival está realmente morto. Ramiro afirma que sim. O fazendeiro manda o capanga jogar o corpo no rio.

No entanto, Jurecê (Daniel Munduruku) e Raoni (Mapu Huni Kui) encontram o geólogo ferido na margem do riacho e o levam para a aldeia. Após receber os devidos cuidados, Vinícius acorda desorientado.

"Eu morri? Você é um anjo?", pergunta a Iraê (Suyane Moreira). "O que aconteceu?", questiona. "Calma, Vinícius. Tá tudo bem agora", tranquiliza a mulher. "Quem é Vinícius?", pergunta o geólogo.