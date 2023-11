Rico Melquíades é diagnosticado com hérnia de disco após ser hospitalizado com fortes dores

O influenciador digital Rico Melquíades foi diagnosticado com hérnia de disco após ser internado em um hospital com fortes dores, na segunda-feira (6). A assessoria de imprensa do vencedor de “A Fazenda 13” confirmou a informação à Quem.

“No laudo de seus exames consta duas hérnias de disco no lado esquerdo. Ele passou dia todo de fralda porque não conseguia se levantar para ir ao banheiro, mas graças a Deus já está um pouco melhor”, diz o comunicado.

Recentemente, Rico passou por diversas cirurgias na face para modificar seu rosto. Ele exibiu o resultado na televisão, no último dia 29 de outubro, no Domingo Espetacular.

O influenciador chegou a comentar nas redes sociais que era chamado de feio na internet e que ficou viciado em remédios para dormir.