Rico Melquíades diz que inteligência artificial não o reconhece após mudança estética no rosto

O influenciador digital Rico Melquíades contou, nesta segunda-feira (30), no Instagram, que a inteligência artificial de seu banco, na área de reconhecimento facial, não o reconheceu após ele passar por uma série de procedimentos estéticos no rosto.

“Os bancos não me reconhecem mais”, escreveu ele nos Stories, mostrando a resposta do aplicativo: “Ops, alguma coisa deu errado”.

No domingo (29), Rico mostrou o resultado após passar pela mudança. “Finalmente veio aí! Após passar anos sendo chamada de feia na internet, me rendi as cirurgias plásticas na face e mostro agora o resultado para vocês”, escreveu ele no Instagram.

O vencedor de “A Fazenda 13” já tinha relatado na internet que recorreu a medicamentos para dormir após perfis de fofoca publicarem fotos de como seu rosto ficou depois da plástica.

“Quando eu fiz a minha cirurgia, eu fui fazendo fotos para ver como estava a evolução e confesso que fiquei muito chocado. Confesso a vocês que entrei em um estado de depressão por conta de comentários que diziam que eu estava feio, que a cirurgia não tinha dado certo, que estava horroroso”, desabafou.