Com quem fica a herança de Matthew Perry? Ator deixa patrimônio estimado em R$ 600 milhões

O ator Matthew Perry, que foi encontrado morto no último sábado (28), aos 54 anos, em Los Angeles, deixou um patrimônio estimado em US$ 90 milhões — cerca de R$ 600 milhões, quando convertidos para o real. Grande parte da herança foi acumulada devido ao sucesso da série 'Friends', na qual Perry interpretou o sarcástico Chandler, seu principal personagem.

Como ele não teve filhos e não casou, se não houver testamento para a divisão do dinheiro, a herança será destinada aos pais do ator, Suzanne Morrison e John Bennett Perry.

Movimentação financeira

De acordo com a CNN, Perry também era um recorrente investidor imobiliário. Em 2011, por exemplo, ele comprou uma casa à beira-mar em Malibu por US$ 11 milhões e, em 2020, colocou o imóvel à venda por US$ 15 milhões. No fim, conseguiu vender a mansão em 2021, por US$ 13 milhões.

Veja também

Além disso, em 2017, o ator comprou um apartamento com cobertura em Century City, na Califórnia, por US$ 20 milhões, e vendeu em 2019 por US$ 35 milhões.

A série 'Friends' também continuou rendendo ao longo dos anos, isso porque Perry recebeu bônus de participação nos lucros e royalties contínuos. A estimativa é que cada um dos seis protagonistas da produção receba de US$ 10 a US$ 20 milhões em royalties anualmente.

Morte de Matthew Perry

Matthew Perry morreu aos 54 anos no sábado (28). Fontes policiais afirmaram que o artista foi encontrado morto na banheira de hidromassagem de uma casa em Los Angeles, mas a causa da morte ainda não foi revelada pelos investigadores.