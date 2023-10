Famosos lamentam morte de Matthew Perry, o Chandler de 'Friends'

O ator Matthew Perry foi homenageado por amigos e ex-colegas após ter a morte anunciada neste sábado (28), aos 54 anos. Conhecido mundialmente por interpretar Chandler na sitcom 'Friends', ele foi lembrado pela alegria que trouxe a milhares de espectadores, além das lutas que travou ao longo da vida — que foram retratadas na autobiografia “Amigos, amores e Aquela Coisa Terrível”.

A atriz Maggie Wheeler, que interpretou Janice em Friends, foi uma das que homenageou o ex-colega. "Que perda. O mundo vai sentir a tua falta Mathew Perry. A alegria que trouxeste a tantos na tua vida demasiado curta continuará a viver. Sinto-me tão abençoada por cada momento criativo que partilhamos", disse a atriz. Janice foi uma das namoradas de Chandler e se tornou uma das personagens mais queridas do sitcom, retornando diversas vezes para participações.

Responsável por interpretar a mãe de Chandler, Nora, a atriz Morgan Fairchild também homenageou o ator nas redes sociais. "Estou com o coração partido pela morte prematura do meu 'filho', Matthew Perry", disse no X (antigo twitter).

"A perda de um jovem ator tão brilhante é um choque. Estou enviando amor e condolências aos seus amigos e familiares, especialmente ao seu pai, John Bennett Perry, com quem trabalhei em Flamingo Road e Falcon Crest", completou.

O perfil oficial de 'Friends' também lamentou a morte de Matthew Perry. "Estamos devastados ao saber do falecimento de Matthew Perry. Ele foi um verdadeiro presente para todos nós. Os nossos corações estão com a sua família, entes queridos e todos os seus fãs", disse.

Primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau falou sobre o 'choque' de saber da morte de Perry. Trudeu estudou com o ator em uma escola de Ottawa, nos Estados Unidos.

"A morte de Matthew Perry é chocante e triste. Nunca esquecerei dos jogos que costumávamos jogar no pátio da escola e sei que as pessoas ao redor do mundo nunca esquecerão a alegria que ele lhes proporcionou. Obrigado por todas as risadas, Matthew. Você foi amado – e sua falta será sentida", disse.

Outros atores que fizeram participação em Friends também falaram sobre a morte de Matthew Perry. "Todos nós amávamos Matthew Perry, e eu amava especialmente. Todos os dias. Eu o amava incondicionalmente. Doces sonhos, Matty", disse a atriz Selma Blair, que fez participação em um episódio especial de Natal do sitcom.

Intérprete de Kathy, uma das namoradas de Chandler em Friends, Paget Brewster falou sobre a tristeza trazida pela morte de Matthew Perry, mas também seu legado. "Ele foi adorável comigo em Friends e em todas as vezes que o vi nas décadas seguintes. Por favor, leia o livro dele. Foi seu legado ajudar. Ele não vai descansar em paz... Ele já está muito ocupado fazendo todo mundo rir lá em cima", disse.

A atriz Viola Davis também falou a respeito do impacto da autobiografia de Perry. "Isto é devastador. O teu livro mudou tantos para perto do meu coração. As pessoas que ninguém vê e mais descartadas. Foi um presente. Além da alegria que você trouxe para muitos, seu coração reinou supremo. Bom descanso..... Saibas que trouxeste amor", lamentou ela.