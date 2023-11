Rico Melquiades tem dores intensas e é internado às pressas após passar mal

Rico Melquiades foi internado às pressas após sentir dores intensas na coluna e na altura dos rins. Em comunicado publicado nas redes sociais, nesta segunda-feira (6), o ex-Fazenda não conseguia se levantar.

"Ele recebeu atendimento dos socorristas de plantão e foi encaminhado para avaliação médica. Estamos acompanhando de perto seu estado de saúde", iniciava a nota.

A equipe contou que o ato de publicizar a internação do influenciador ocorre em um ato de transparência com os fãs e seguidores. "Em um gesto de transparência para todos aqueles que o conhecem e se preocupam com ele, manteremos todos informados sobre seu quadro clínico", concluía a nota.

Legenda: A equipe do ex-Fazendo publicou o comunicado nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

Amigo de Rico, Bruno Ribeiro também esclareceu que a internação do influenciador não é por conta das cirurgias realizadas em outubro.

"Rico passou muito mal e nem da cama conseguia levantar e chamei os socorristas de imediato. Qualquer coisa vou atualizando vocês. Só pra deixar claro, não tem nada a ver com as cirurgias que ele fez, ok? Eu creio que seja rins, mas vou atualizando vocês", escreveu nas redes sociais.

Veja também

Procedimentos estéticos de Rico

Rico mostrou o resultado dos procedimentos estéticos em 29 de outubro. “Finalmente veio aí! Após passar anos sendo chamada de feia na internet, me rendi as cirurgias plásticas na face e mostro agora o resultado para vocês”, escreveu ele no Instagram.

O vencedor de “A Fazenda 13” já tinha relatado na internet que recorreu a medicamentos para dormir após perfis de fofoca publicarem fotos de como seu rosto ficou depois da plástica.

“Quando eu fiz a minha cirurgia, eu fui fazendo fotos para ver como estava a evolução e confesso que fiquei muito chocado. Confesso a vocês que entrei em um estado de depressão por conta de comentários que diziam que eu estava feio, que a cirurgia não tinha dado certo, que estava horroroso”, desabafou.