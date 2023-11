Antonio Fagundes faz piada em campanha do Novembro Azul: 'quando você vai liberar?'

As redes sociais foram surpreendidas com uma campanha do canal "Porta do Fundos" estrelada com o ator Antonio Fagundes, nesta segunda-feira (6). No vídeo, ele faz um alerta, de forma “sincera”, sobre a necessidade de realizar exame contra o câncer de próstata.

Conforme dados do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional de Câncer (Inca), a doença mata mais de 15 mil pessoas por ano e tem cerca de 72 mil novos casos anualmente.

Assista:

A próstata é uma glândula presente apenas nos homens, localizada na frente do reto, abaixo da bexiga, envolvendo a parte superior da uretra (canal por onde passa a urina). A próstata não é responsável pela ereção nem pelo orgasmo. Sua função é produzir um líquido que compõe parte do sêmen, que nutre e protege os espermatozoides. Em homens jovens, a próstata possui o tamanho de uma ameixa, mas seu tamanho aumenta com o avançar da idade.

“Novembro está chegando e com ele a campanha de novembro azul. A pergunta que fica é: quando você vai liberar esse ** aí?”, pergunta o artista na campanha.

Veja também

Segundo dados apresentados no vídeo, há cada 38 minutos uma pessoa morre de câncer de próstata e a doença é responsável por 2% das mortes quando se trata de neoplasias malignas. “Colocar o ** pra jogo é a melhor forma de se prevenir dessa doença”, comenta Fagundes.