Felipe Neto posta primeira foto ao lado da namorada; saiba quem é Juliane Carvalho

O influenciador e empresário Felipe Neto, de 35 anos, postou a primeira foto com a nova namorada, Juliane Carvalho, de 21, na madrugada desta segunda-feira (6). Ele compartilhou uma selfie do casal postada por ela no Instagram. Em poucas horas a estudante já ganhou 20 mil seguidores.

Juliane é estudante de Direito. "Tive a brilhante ideia de mostrar (uma prova) pro Felipe e ele fez em menos de 10 minutos 8 questões que eu demoraria 6 horas pra fazer", disse Juliane no X (ex-Twitter).

Juliane é apontada como affair de Felipe Neto desde o Dia dos Namorados deste ano, quando ela postou uma foto em um restaurante e ganhou uma resposta do youtuber: "Visão privilegiada". "Eu que tenho sorte", comentou Juliane em seguida.

O casal já tem até apelido carinhoso. "Minha porquinha", revelou Felipe em outro comentário em uma publicação de Juliane. Assim como o namorado, Juliane é torcedora do Botafogo.