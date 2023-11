Rodrigo Faro volta à TV Globo para homenagear Angélica

Rodrigo Faro volta a aparecer na TV Globo neste mês, 15 anos após deixar a emissora para se tornar apresentador na RecordTV. Ele gravou, a convite de Luciano Huck, um depoimento em homenagem a Angélica, em uma surpresa dedicada aos 50 anos da loira, que será exibida no “Domingão com Huck” no dia 26 de novembro. As informações são do Notícias da TV.

Angélica participará do quadro “Linha do Tempo”, que será gravado nesta quarta-feira (8). A trajetória da artista será mostrada na atração, de forma parecida como Huck fez para divulgar o documentário de Xuxa no Globoplay.

O depoimento de Rodrigo Faro foi gravado pela equipe do “Domingão com Huck”. Como os dois são concorrentes de horário, Faro marcará presença nas duas emissoras ao mesmo tempo. O apresentador da Record falou em seu depoimento sobre a amizade de infância entre eles, que foram integrantes da banda Ultra Leve, nos anos 1980.

André Marques foi outro famoso que gravou depoimento em homenagem a Angélica.