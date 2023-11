Lollapalooza 2024 divulga line-up com atrações; confira

O festival Lollapalooza 2024 divulgou a line-up completa de atrações para a nova edição nesta terça-feira (7). Entre os principais nomes estão Blink-182, SZA, Paramore, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit e Titãs.

A edição do ano que vem ocorre no Autódromo de Interlagos nos dias 22, 23 e 24 de março. Os ingressos já são vendidos desde 28 de setembro para o pacote completo de dias. O chamado "Lolla Day", para os dias individuais, ainda será divulgado.

Thirty Seconds to Mars, Rina Sayama, Hozier e The Offspring também são alguns dos destaques internacionais. De atrações nacionais, há artistas como Luísa Sonza, Gilberto Gil, Marcelo D2, Baiana System e Manu Gavassi.

Veja a line-up completa:

Legenda: Festival divulgou atrações nesta terça-feira Foto: Divulgação

INGRESSOS

Lolla Pass

O Lolla Pass dá acesso aos três dias de festival na área de pista. Os preços no primeiro lote variam de R$1.125 (meia) a R$ 2.250 (inteira).

Lolla Comfort Pass

O Lolla Comfort Pass também dá acesso aos três dias de festival e possibilita o acesso a uma área exclusiva com vista privilegiada, lockers, pontos de alimentação, bares e banheiros próprios, além de zona de sombra para descanso. No primeiro lote, o preço de venda geral varia de R$ 2.000 (meia) a R$ 4.000 (inteira).

Lolla Lounge Pass by Vivo

O Lolla Lounge Pass by Vivo permite o acesso a todos os locais do evento durante os três dias de festival. Na área Lolla Lounge estará disponível open bar e food, ativações de marcas exclusivas, after party e transfer de ida e volta para o evento. No primeiro lote da venda geral os preços variam de R$ 3.975 (meia) a R$ 5.100 (inteira).

PALCOS DA NOVA EDIÇÃO

Para a 11ª edição do festival, está prevista a montagem de quatro palcos com cerca de 80 atrações. Ao todo, o evento deve ocupar 600 mil m² de extensão do Autódromo de Interlagos. Em entrevista concedida do jornal O Globo, o CEO da produtora, Luis Justo, garantiu que o mapa dos palcos seguirá o mesmo modelo das edições anteriores.

Segundo a organização, a 10ª edição do Lollapalooza teve um recorde de 302,6 mil ingressos comprados. Somente a sexta-feira do “Lolla” 2023 — que contou com a presença de Billie Eilish, Rosalía, Lil Nas X e Twenty One Pilots na programação — bateu recorde diário com mais de 103 mil pessoas.