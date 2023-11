Ex-namorada de Matthew Perry acredita que ator pode ter tido recaída antes de morte

Kayti Edwards, ex-namorada do ator Matthew Perry, disse ao The Sun que acredita que o artista tinha tido uma recaída com o vício em remédio antes de sua morte. A mulher namorou Matthew em 2006 e virou assistente dele em 2011.

Veja também

“Há muitas coisas que não estão fazendo sentido para mim. Não acredito que ele simplesmente se afogou na banheira de hidromassagem, isso não parece certo. Eu conheço Matthew e sei que ele não teria simplesmente se afogado. Acho que ele pode ter tomado comprimidos na semana que antecedeu isso. Disseram que não havia analgésicos prescritos no local, o que não ma surpreende, porque ele não deixaria remédios espalhados”, disse ela.

“Ele era paranoico e pegava todos os remédios, então nunca havia evidência. E então saía para buscar mais quando estava pronto”, continuou a mulher.

O ator de “Friends” foi encontrado morto na jacuzzi de casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele tinha 54 anos.