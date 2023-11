Enzo Celulari comenta em fotos de Isabelle Drummond e seguidores torcem por casal

Isabelle Drummond publicou, neste domingo (12), uma foto andando de bicicleta na Itália e, como em diversas outras ocasiões, o primeiro comentário é de Enzo Celulari. O filho de Claudia Raia comentou: "fica tudo mais lindo em 35". Ela, em seguida, rebateu: "Né (seguido por um emoji de coração)".

No post de 7 de novembro, Enzo já tinha sido o primeiro a deixar um comentário: "Amei", escreveu. Em 2 de novembro, ele deixou sua marca também: "Que linda". Acompanhando todos os flashes da atriz, durante sua viagem pela Europa, o rapaz declarou, em 30 de outubro, em foto de Isabelle pela Toscana: "chic".

Desde julho deste ano, a presença de Enzo nas redes sociais da atriz tem se intensificado. Esta é uma observação feita pelos próprios fãs, que torcem, e muito, pela união dos dois. No último post da atriz, a mensagem de Enzo recebeu diversas curtidas. Em outras publicações, os fãs escreveram: "Eu shippo os dois", disse uma seguidora. "Sempre sonhei com vocês dois casando e tendo lindos filhos", comentou outra fã. "A Isabelle posta uma foto eu corro pra ver os comentários do Enzo. Não sei se estou certa, mas estou shippando muito", escreveu uma seguidora.

No último dia 2, a dupla esteve presente no mesmo evento de gala que ocorreu dias antes do Grande Prêmio da Fórmula 1, em São Paulo. Eles são patrocinados pela marca que os convidou.

Assumidamente amigos, mas, por enquanto, não mais do que isso, Isabelle e Enzo já foram vistos jantando juntos em diferentes ocasiões, são patrocinados por marcas em comum e a relação entre eles se estreitou muito depois que Isabelle viveu uma filha de Claudia Raia, mãe de Enzo na vida real, na novela "Verão 90", em 2019.