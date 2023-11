Mãe de Luana Andrade diz que córneas da filha foram doadas

Em entrevista ao "Fantástico", na noite desse domingo (12), a mãe de Luana Andrade, Luciana, revelou que a família decidiu doar as córneas da influenciadora, que morreu, em 7 de novembro, após uma embolia pulmonar maciça ocorrida durante uma cirurgia plástica.

“A médica da UTI me contou que duas adolescentes voltaram a enxergar porque receberam transplante das córneas dela”, contou a mãe, visivelmente abalada. A conversa foi acompanhada pelo namorado de Luana, o empresário e influencer João Hadad. "Esse foi um momento muito emocionante, para nós e para os médicos envolvidos", adicionou.

O rapaz também afirmou: "A Luana era uma menina extraordinária. Não sei se existe uma palavra que possa descrever quem ela era. Até o último momento, em que ela esteve comigo, ela teve todo o meu amor", disse, com voz embargada. Luciana Andrade enfatizou, em seguida, que a filha "se amava, acima de tudo". "Ela dizia: 'mãe, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, como que a gente não vai se amar?'".

Luana tinha um lipedema, doença vascular provocada por inflamação no tecido gorduroso. A situação "a incomodava" desde os 13 anos, revelou a mãe. Luana, então conversou com o namorado e decidiu que faria algo para mudar o incômodo que sentia. Todos os exames preparatórios para a cirurgia foram feitos e Luana escolheu um médico e um hospital de renome para fazer o procedimento. No entanto, pouco tempo depois de a empresária e modelo ser encaminhada para a operação, já foi possível perceber que algo deu errado.

“Vocês não têm noção do quanto era ela cautelosa”, garantiu a mãe de Luana. O procedimento cirúrgico de Luana começou pelo abdômen. E ali, João já percebeu que algo poderia não estar bem. “Geralmente no meio da cirurgia eles mandam: ‘ó, tá acontecendo tudo bem’. Mais ou menos aí umas duas horas de cirurgia, falei: 'Tia, vamos lá em cima comigo para gente poder saber as notícias da Lu'. E aí quando a gente subiu no andar, eu já comecei a sentir um clima um pouco estranho das pessoas”, revelou o empresário ao "Fantástico".

Depois do abdômen, a cirurgia partiu para os membros inferiores. E aí iniciaram as complicações. De acordo com o hospital São Luiz Itaim, após duas horas e meia de cirurgia, Luana teve uma parada cardíaca. O procedimento foi interrompido, ela foi reanimada e, em seguida, levada para a UTI. Os exames identificaram que a jovem teve uma embolia pulmonar. No entanto, pouco depois disso, Luana teve uma nova parada cardíaca. O hospital realizou todos os esforços possíveis, de acordo com comunicado, mas ela, logo depois, teve mais duas paradas cardíacas, e não resistiu.