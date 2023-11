Relembre carreira de Luana Andrade, ex-assistente de palco do Domingo Legal morta após lipoaspiração

Luana Andrade morreu nesta terça-feira (7) aos 29 anos. A influenciadora teve a morte confirmada nas redes sociais por sua assessoria de imprensa. A ex-Power Couple deu entrada no Hospital São Luiz, em São Paulo, para realizar uma lipoaspiração.

A influenciadora ficou famosa por ser assistente de palco do quadro Passa ou Repassa, do programa Domingo Legal. Com o namorado João Haddad participou do reality show Power Couple 6, da Record TV.

Além do trabalho na frente das câmeras, a influenciadora tinha era empresária. Ela era dona da confecção de moda feminina, Lukand.

SBT lamenta morte

O SBT lamentou a morte da assistente de palco em nota enviada à Folha de S. Paulo.

"O SBT lamenta profundamente o falecimento da assistente de palco, Luana Andrade. A equipe do "Domingo Legal" e toda a diretoria e demais colegas da emissora expressam grande tristeza pela partida de Luana e desejam força a seus amigos e familiares. A cerimônia de cremação será realizada nesta quarta-feira, no Cemitério Valle Dos Reis, em Taboão da Serra, São Paulo", dizia a nota.

Causa da morte

A emissora também esclareceu que a causa da morte foram complicações durante uma cirurgia estética. "Uma lipo, cirurgia realizada ontem no Hospital São Luiz, unidade Itaim, onde ela não resistiu a uma das paradas cardiorrespiratórias", dizia a nota. A unidade de saúde foi procurada para se manifestar sobre o caso. A matéria será atualizada quando o hospital se manifestar.

Ao Extra, Marcos Moraes, um dos empresários deu mais detalhes do procedimento realizado pela modelo. "Ela internou para fazer uma lipo. Estava tudo bem, com um dos profissionais mais conceituados do mercado, e aí aconteceu essa fatalidade. Ela veio a ter a parada cardíaca no meio do procedimento", afirmou.

Ainda conforme Moraes, a modelo realizava o procedimento na coxa. "Fez abdômen e ia fazer perna. Na gordurinha do joelho foi onde aconteceu a fatalidade", relatou.

Ainda conforme o empresário foram diversas paradas cardíacas. "Ela teve a primeira e reanimaram. Teve a segunda, ficou tudo bem. Teve a terceira, ficou tudo bem. E teve a quarta, que foi na madrugada. Ela estava fazendo a lipo e aconteceu a fatalidade de ter as quatro paradas", disse.

Famosos lamentam

Por meio das redes sociais, o surfista Gabriel Medina, amigo da digital influencer, fez um desabafo afirmando que Luana morreu em decorrência de uma intervenção estética. O atleta lamentou a morte precoce dela e fez uma reflexão sobre padrões de beleza impostos principalmente às mulheres.

"Hoje perdi uma amiga por procedimentos estéticos "simples". O mundo tá surreal, gente... principalmente vocês MULHERES. Esse padrão de corpos "perfeitos" que é impossível de alcançar exibidos no Instagram e na mídia precisa acabar urgentemente", iniciou ele na publicação.

A assistente de palco Kattia Marcílio, que trabalhava com Luana no programa “Domingo Legal”, do SBT, também lamentou a partida precoce da amiga. Nos stories, ela compartilhou um vídeo com a influenciadora nos bastidores da atração. “Ainda sem acreditar, meu Deus. Descanse em paz, amiga. Que sorte a minha ter te conhecido”, escreveu na legenda.

Neymar Jr. também lamentou a morte da influenciadora e ex-participante do Power Couple, Luana Andrade, que morreu em decorrência de um procedimento estético nesta terça.

"Segundo, o falecimento de uma amiga. Meus sentimentos a toda família, que Deus receba a Luana de braços abertos", escreveu Neymar.