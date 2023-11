Luciano Huck relembra acidente sofrido pelo filho em 2019: ‘milagre mais poderoso’

O apresentador Luciano Huck recebeu Regis Danese, domingo (12), no “Domingão com Huck”, para sua primeira apresentação na TV após o acidente de carro que sofreu no fim de agosto, e acabou relembrando o acidente sofrido pelo filho, Benício, em 2019, enquanto praticava wakeboard.

“Acho que o milagre mais poderoso que a gente teve foi quando o nosso filho do meio, Benício, sofreu um acidente em Angra dos Reis”, disse Luciano.

“A gente achou que não era nada, e quando eu vi eu estava de chinelo, shorts e camiseta em um hospital no Rio de Janeiro. Ele teve que operar a cabeça. Foi uma confusão na nossa vida, eu estava com ele sozinho no hospital e o médico falou: 'Tem que operar e tem que operar a cabeça agora’”, detalhou ainda o apresentador.

Benício foi vítima de um traumatismo no crânio com afundamento e hematoma no lado direito da cabeça.

Luciano também revelou que o médico que faria a operação no filho estava perto do hospital no dia, por sorte. “Aquelas coisas que você não sabe explicar, mas sabe que foi um milagre na sua vida. O que poderia ter sido uma tragédia, uma catástrofe, passa a ser uma coisa de aprendizado e reflexão”.