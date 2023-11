Regis Danese retorna à TV pela 1ª vez após acidente, detalha sofrimento e canta sucesso

O cantor gospel Regis Danese cantou pela primeira vez na TV neste domingo (12) após se envolver em um grave acidente em agosto. Ele ainda conversou sobre o que ocorreu na noite, em um bate-papo com Luciano Huck no Domingão com Huck. "Eu só falei assim: 'Deus, se eu morrer, me salva, perdoa os meus pecados. Mas se eu viver, não deixa eu sofrer'", revelou pensamentos na hora do impacto.

"Quando o meu irmão falou, 'Regis, vai bater', eu acho que eu desviei. Quebrei o braço e logo senti uma dor abdominal muito forte. Desci do carro e, quando eu desci, eu lembrei do Cristiano Araújo, porque eu sentia fortes dores abdominais e eu comecei a querer apagar", relembra o artista.

Confira apresentação:

Ele estava a caminho de um show em Ceres, Goiás no dia do acidente. "E aquele impacto, bateu... As portas do meu lado foram arrancadas, o pneu foi arrancado. Não sobrou nada do meu lado", conta.

No 'Domingão', Regis cantou seu sucesso "Faz Um Milagre Em Mim". Ele conta que ainda é muito delicado o processo de recuperação, pois ele fez cirurgias de emergência. O cantor ainda usa cinta: "Tive duas perfurações no intestino. Fui mandado para Goiânia imediatamente, onde tive que fazer uma cirurgia de emergência".

A esposa de Regis, Kelly Danese, também participou do programa e cantou uma música com ele.