Ana Hickmann faz primeira publicação após denunciar agressão

A apresentadora Ana Hickmann usou o Instagram, na manhã desta segunda-feira (13), para agradecer aos fãs as mensagens de carinho que recebeu após denunciar o marido por agressão. No domingo (12), ela registrou um Boletim de Ocorrência (B.O), na Delegacia de Itu (SP), contra Alexandre Correa, por lesão corporal e violência doméstica.

"Obrigada pelas mensagens de carinho. Hoje é um novo dia", escreveu a apresentadora em rede social.

Veja a publicação:

Ainda na publicação de Ana Hickmann, ela falou sobre o filho e postou uma série de fotos ao lado do herdeiro. "Minha força, minha motivação, o amor da minha vida!!! É por ele que eu acordo e vou atrás dos meus sonhos todos os dias", exaltou a apresentadora.

Vale lembrar que, segundo o B.O, as agressões de Alexandre contra Ana começaram na frente do filho do casal, Alezinho, de 9 anos.

Famosos deixam mensagens de apoio

Na postagem da apresentadora, diferentes nomes das redes sociais enviaram mensagens de força para Ana Hickmann.

A influenciadora Gkay escreveu: "estamos com você minha amiga!". O apresentador Evaristo Costa também enviou mensagem com emojis de coração.

Veja também

Outro nome que comentou no post da apresentadora foi a influenciadora Bella Falconi: "Conte com minhas orações".

A atriz Susana Werner deixou texto falando sobre superação: "Força! Nenhuma mulher merece passar por isso. Você vai superar! Que a sua voz seja forte para ajudar a muitas outras".

Marido de Ana Hickmann nega ter dado cabeçada na apresentadora

Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, se pronunciou no Instagram — na tarde deste domingo — sobre a acusação de agressão feita pela apresentadora neste fim de semana, e negou que tenha "dado uma cabeçada" na esposa.

"De fato, na tarde de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo veiculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno", comentou.

Na nota de esclarecimento, Alexandre pediu desculpas à família pelo ocorrido: "São 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servi a Ana como seu agente, com todo zelo, carinho e respeito, como assim trato as 7 mulheres com quem trabalho no meu escritório".