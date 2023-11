Ana Hickmann diz ter sido agredida pelo marido e teve braço pressionado em porta

A modelo e apresentadora Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrência contra o marido, Alexandre Correa, por lesão corporal e violência doméstica. O caso foi registrado na noite desse sábado (11), na delegacia de Itu (SP). O casal mora em um condomínio na cidade.

Por causa da agressão, Ana Hickmann procurou atendimento médico e precisou colocar uma tipoia em um dos braços.

Veja também

Conforme o boletim de ocorrência que o g1 teve acesso, a Polícia Militar foi chamada para ir até o condomínio e no local conversou com Ana Hickmann. Ela relatou aos policiais que, por volta das 15h30, estava na cozinha de casa, junto ao esposo, com o filho do casal, de 10 anos, e de funcionários.

De repente, ela e Alexandre começaram a discutir. A situação teria assustado o menino, que saiu do ambiente.

Conforme o BO, após a discussão, Alexandre pressionou Ana Hickmann contra a parede e ameaçou agredi-la com cabeçadas. Ainda segundo o relato da apresentadora, ela conseguiu afastar Alexandre e, ao tentar pegar o celular, que estava em uma área externa da casa, para ligar para a polícia, ele fechou repentinamente uma porta de correr, pressionando assim o braço esquerdo da mulher.

A Polícia Militar foi até a casa, mas Alexandre já tinha saído do local. Segundo a PM, Ana Hickmann foi sozinha até a Santa Casa, em Itu, passou pelo atendimento médico e foi liberada. A apresentadora foi escoltada pela polícia até a delegacia e preferiu não solicitar medida protetiva.

Apresentadora deixa de seguir o marido

Com Alexandre Correa desde 1998, a apresentadora Ana Hickmann deixou de seguir o marido nas redes sociais, onde ela tinha o hábito de postar fotos e vídeos da rotina do casal. No entanto, ela ainda continua seguindo o perfil do empresário.