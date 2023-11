Teleton 2023 bate meta de doações e apresentadores comemoram com tortadas

Mais de R$ 35 milhões arrecadados: esta foi a cifra alcançada pelo Teleton 2023 nesse sábado (11). A maratona de solidariedade terminou em clima de empolgação com a participação de artistas do SBT, idealizador da iniciativa, e de outras emissoras.

O ápice aconteceu quando os apresentadores da atração comemoraram com tortadas o montante acumulado pelo projeto. Entre os nomes, estavam Patrícia Abravanel, Celso Portiolli e Marcos Mion.

Além disso, cantoras e cantores do mais diversos estilos musicais também deixaram uma marca, dedicando parte do tempo para incentivar o povo brasileiro a contribuir com a causa. No palco, as arrecadações renderam muitas comemorações, com repercussão na TV e nas plataformas digitais.

O Teleton 2023 não somente atingiu a meta de R$35 milhões, mas também superou o recorde de arrecadação nos 26 anos da maratona de solidariedade no SBT em favor da AACD. O evento iniciou na sexta (10) e, ao longo de dois dias, foi marcado por diversão e alguns climões.

Destaques do Teleton

A noite de abertura foi marcada pela presença de Patrícia Poeta, que pisou no palco do Teleton pela primeira vez. Ela comandou o início do evento ao lado de Eliana, madrinha do projeto, e Tiago Abravanel.

O segundo dia foi iniciado por Silvia Abravanel, que comandou a faixa da manhã, que teve atrações voltadas para o público infantil. Em um determinado momento, ela chamou seu noivo, o cantor sertanejo Gustavo Moura, e pediu um beijo na boca para aumentar a arrecadação.

Legenda: O ator e comediante Renato Aragão fez rara aparição ao participar do programa por intermédio de um vídeo gravado Foto: Reprodução/SBT

Por sua vez, na parte dos climões, um deles foi o constrangimento entre Felipeh Campos e Sônia Abrão, da RedeTV!. No palco do Teleton, o ex-integrante do programa A Tarde é Sua ignorou a apresentadora, deixando evidente o desentendimento entre os ex-colegas.

Enquanto interagia no programa, Felipeh Campos mencionou todos os participantes no palco, sem citar Sônia: “Michele, Tirulipa, Flor, Marlei, enfim, todo mundo aí no palco fazendo a maior festa. Porque Pix é a palavra mais amada do Brasil". Ao mesmo tempo, ela ficou olhando para as fichas do evento, sem se importar com o que estava sendo dito por Felipeh.

Legenda: Juntas, Eliana, Angélica e Xuxa também protagonizaram momentos marcantes da mais recente edição do programa Foto: Reprodução/SBT

Outro constrangimento no evento ocorreu com MC Daniel e a apresentadora do SBT Rio, Isabele Benito. Durante a participação no evento, o funkeiro questionou para a mãe, presente na plateia, se Isabele era a moça que o criticava durante o programa de fofocas. Depois, Daniel disse que estava lá para mostrar o quanto seu coração era bondoso.

Tocando o peito de MC Daniel, Isabele disse que ele era bonito, duro, malhado e prendado. As pessoas começaram a rir e o artista afirmou que a opinião estava começando a mudar.

Outros destaques do evento ficaram por conta da apresentadora Michelle Barros, que resolveu imitar Cher após ser comparada com a cantora; um vídeo gravado por Renato Aragão, em rara aparição; e participação de Xuxa, Angélica e Eliana juntas.